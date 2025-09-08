«У Энрике не вижу больших стараний, Жерсон никак себя не проявляет в России. Желаю видеть качественных легионеров, но цены завышены». Семенов об игроках «Зенита»
Андрей Семенов не впечатлен игрой легионеров «Зенита» Луиса Энрике и Жерсона.
«У Луиса Энрике я прям не вижу больших стараний. Надо 10 раз подумать, прежде чем отдавать такие деньги за игрока.
Жерсона я не понимаю. Хотелось бы посмотреть его игры, как он умеет играть, просто в России себя никак не проявляет.
Желаю видеть качественных легионеров в РПЛ, но цены за них слишком завышенные», – сказал экс-защитник сборной России Семенов.
Петербуржцы купили Энрике у «Ботафого» за 35 млн евро. За Жерсона «Фламенго» было заплачено 25 млн евро. Оба игрока еще не сделали результативных действий в этом сезоне.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
