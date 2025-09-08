«У Энрике не вижу больших стараний, Жерсон никак себя не проявляет в России. Желаю видеть качественных легионеров, но цены завышены». Семенов об игроках «Зенита»

Андрей Семенов не впечатлен игрой легионеров «Зенита» Луиса Энрике и Жерсона.

«У Луиса Энрике я прям не вижу больших стараний. Надо 10 раз подумать, прежде чем отдавать такие деньги за игрока.

Жерсона я не понимаю. Хотелось бы посмотреть его игры, как он умеет играть, просто в России себя никак не проявляет.

Желаю видеть качественных легионеров в РПЛ , но цены за них слишком завышенные», – сказал экс-защитник сборной России Семенов.

Петербуржцы купили Энрике у «Ботафого» за 35 млн евро. За Жерсона «Фламенго» было заплачено 25 млн евро. Оба игрока еще не сделали результативных действий в этом сезоне.