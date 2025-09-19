  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радимов о «Спартаке»: «Второй тайм с «Ростовом» – позор! За год потрачено 52 млн евро, они не должны показывать такой унылый футбол»
Радимов о «Спартаке»: «Второй тайм с «Ростовом» – позор! За год потрачено 52 млн евро, они не должны показывать такой унылый футбол»

Владислав Радимов раскритиковал футбол «Спартака» в матче с «Ростовом».

Красно-белые уступили ростовчанам (1:2) дома в матче FONBET Кубка России. 

«За календарный год «Спартаком» потрачено 52 миллиона евро. Так вот, когда «Ростов» не может найти на чартер деньги, говорят: цифры в футбол не играют. Ну, 52 миллиона и ротация должны что‑то противопоставлять такому «Ростову», а не показывать такой беззубый, унылый – сколько хочешь можно придумать прилагательных к этому слову – футбол.

Но то, что «Спартак» показал во втором тайме, называется одним словом, и вы прекрасно знаете каким, – позор! По‑другому подобрать невозможно, потому что на поле в красных майках была не команда, а карикатура», – сказал бывший полузащитник «Зенита». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
