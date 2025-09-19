  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Спартака» есть список кандидатов на случай расставания со Станковичем. Единого мнения о будущем тренера нет, но есть недовольство его работой (Metaratings)
32

У «Спартака» есть список кандидатов на случай расставания со Станковичем. Единого мнения о будущем тренера нет, но есть недовольство его работой (Metaratings)

В «Спартаке» недовольны работой Деяна Станковича.

По данным Metaratings, московский клуб активно проводил консультации по поводу преемника на случай расставания с Деяном Станковичем.

Был составлен шорт-лист потенциальных кандидатов, но в совете директоров и самом клубе пока нет единого мнения по перспективам сербского специалиста в «Спартаке». При этом в руководстве красно-белых присутствует серьезное недовольство работой и результатами Станковича.

Серб тренирует «Спартак» с лета 2024 года. 

В нынешнем сезоне команда идет 8-й в Мир РПЛ, набрав в восьми матчах 12 очков. В Фонбет Кубке России «Спартак» в четырех матчах набрал семь очков и занимает 2-е место в группе.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» проиграл впервые за 8 матчей – «Ростову» в Кубке России
154вчера, 20:01
Семин о поведении Станковича: «Нужно оштрафовать его на внушительную сумму, и все сразу прекратится. Дисквалифицировать не надо»
41вчера, 13:13
Быстров о Станковиче: «Дети, занимающиеся футболом, смотрят на его поведение и ведут себя так же отвратительно. Родители впитывают это еще быстрее»
45вчера, 09:30
Черданцев о Станковиче: «Ни разу не слышал, чтобы он признал ошибку. Виноват все время кто‑то на стороне, а это не самая лучшая характеристика взрослых людей»
4417 сентября, 16:25
Главные новости
41-летний Сычев может возобновить карьеру в «Иртыше»: «Меня мотивировали медийные команды, выход Медведева и гол Ари в Кубке. Хочу попасть по спортивному принципу»
25 минут назад
Герман Ткаченко: «Большие зарплаты не у топ-игроков – выдумка. Больших комиссионных тоже нет. При новом лимите будет конкуренция за суперталантливых, но она есть и сейчас»
113 минут назад
«МЮ» осталось заплатить 135,8 млн фунтов за уже совершенные трансферы. Кредитная линия клуба увеличена до 350 млн фунтов
918 минут назад
Радимов о «Спартаке»: «Второй тайм с «Ростовом» – позор! За год потрачено 52 млн евро, они не должны показывать такой унылый футбол»
725 минут назад
Ткаченко допустил, что Семаку стоит сменить ассистентов в «Зените»: «Складываться впечатление, что он один в тренерском штабе»
952 минуты назад
Ткаченко об Умярове: «Уедет в Европу в следующем году. Как минимум у трех клубов есть устойчивый интерес. Он очень нравится «Бетису»
21сегодня, 07:13
Не забудьте собрать пятерку игроков в Основе РПЛ! Новый тур скоро начнется
сегодня, 07:00Тесты и игры
Тренер словенского «Целе» Риера подтвердил контакты со «Спартаком»: «Без еврокубков пока не вижу себя в российском клубе»
17сегодня, 06:44
Победа «Барсы» в ЛЧ с дублем Рэшфорда, поражения «Спартака» и ЦСКА в Кубке России, Моуринью возглавил «Бенфику», МОК не отстранит Израиль и другие новости
7сегодня, 06:10
«МЮ» о кричалке «мальчик по вызову» перед игрой с «Челси»: «Она оскорбительна, разжигает ненависть. Такое поведение наказывается запретом на посещение «Олд Траффорд» на 3 года»
28сегодня, 05:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» примет «ПСЖ» на «Монжуике». Разрешения для игры на «Камп Ноу» еще не получены
2 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Ахли», «Аль-Наср» Роналду сыграет в субботу
23 минуты назад
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Сосьедада», «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барса» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
12 минут назад
Голенков после 2:1 со «Спартаком»: «Почему на Заболотном ставят пенальти, а на мне нет? Почему ВАР не вмешивается, когда меня в штрафной держат за футболку?»
537 минут назад
Альберт Риера: «Не согласен с половиной идей Гвардиолы и Артеты, потому что они плохие. Это хорошие тренеры, но не хочу копировать – у меня свой подход»
11сегодня, 07:28
Форвард «Ньюкасла» Гордон об 1:2 с «Барсой»: «Можем гордиться, как сыграли против одной из сильнейших команд мира. Не думаю, что разница в классе была большой»
13сегодня, 06:59
Хавбек «Ростова» Байрамян о 2:1 со «Спартаком»: «Были смешанные составы. Мы перетерпели, и нам воздалось»
3сегодня, 06:28
Посол Аргентины о матче с Россией: «Если Месси приедет, то почему бы и нет. Нужно определить время и место для начала»
10сегодня, 06:13
Мамаев о своей академии: «Делаем постоянно шаги вперед, у нас уже три филиала. Развитие детей – очень важный момент»
12сегодня, 05:29
Корнеев об Осинькине: «Не надо делать из «Сочи» «Крылья Советов‑4». Зачем брать тех, кто постоянно привозил голы в Самаре?»
9сегодня, 04:54