У «Спартака» есть список кандидатов на случай расставания со Станковичем. Единого мнения о будущем тренера нет, но есть недовольство его работой (Metaratings)
В «Спартаке» недовольны работой Деяна Станковича.
По данным Metaratings, московский клуб активно проводил консультации по поводу преемника на случай расставания с Деяном Станковичем.
Был составлен шорт-лист потенциальных кандидатов, но в совете директоров и самом клубе пока нет единого мнения по перспективам сербского специалиста в «Спартаке». При этом в руководстве красно-белых присутствует серьезное недовольство работой и результатами Станковича.
Серб тренирует «Спартак» с лета 2024 года.
В нынешнем сезоне команда идет 8-й в Мир РПЛ, набрав в восьми матчах 12 очков. В Фонбет Кубке России «Спартак» в четырех матчах набрал семь очков и занимает 2-е место в группе.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
