У «Спартака» есть список кандидатов на случай расставания со Станковичем. Единого мнения о будущем тренера нет, но есть недовольство его работой (Metaratings)

В «Спартаке» недовольны работой Деяна Станковича.

По данным Metaratings, московский клуб активно проводил консультации по поводу преемника на случай расставания с Деяном Станковичем .

Был составлен шорт-лист потенциальных кандидатов, но в совете директоров и самом клубе пока нет единого мнения по перспективам сербского специалиста в «Спартаке ». При этом в руководстве красно-белых присутствует серьезное недовольство работой и результатами Станковича.

Серб тренирует «Спартак» с лета 2024 года.

В нынешнем сезоне команда идет 8-й в Мир РПЛ , набрав в восьми матчах 12 очков. В Фонбет Кубке России «Спартак» в четырех матчах набрал семь очков и занимает 2-е место в группе.