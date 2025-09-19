Радимов об 1:2 «Спартака» с «Ростовом»: «Можете представить, чтобы при Ярцеве, Романцеве или Каррере позволялось такое? То, что зарабатывалось другими поколениями, нынешним спускается в мусорный бак»
Владислав Радимов раскритиковал «Спартак» за поражение от «Ростова» (1:2).
Матч прошел в Москве в рамках 4-го тура Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
«Я привык, когда идут споры, какая команда более популярная: «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Динамо», спартачи все время кричат: «Мы!» И есть доля правды в этих словах.
Но то, что зарабатывалось другими поколениями, нынешним благополучно спускается в мусорный бак. Другого я не вижу. Потому что вы можете представить, что при Ярцеве, Романцеве или Каррере, чтоб «Спартак» позволил себе такое, пусть и в Кубке, в незначительном матче? Нет, конечно», — сказал экс‑игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости