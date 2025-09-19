  • Спортс
Тренер словенского «Целе» Риера подтвердил контакты со «Спартаком»: «Без еврокубков пока не вижу себя в российском клубе»

Альберт Риера подтвердил контакты со «Спартаком» насчет возможной работы.

Испанский тренер, у которая русская жена, возглавляет словенский «Целе».

«Мне не нравится говорить про другие клубы, в которых я сейчас не работаю. Могу точно сказать: не знаю когда, но еще поработаю в России. Для меня это вторая страна!

Большой и главный минус — это неучастие России в еврокубках. Такова реальность. Я хочу выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а в России сейчас можно выиграть только чемпионат. Я хочу быть максимально мотивирован.

Да, это правда, что мы говорили со «Спартаком», но не сейчас. Теперь не самый подходящий момент для этого. Я рад работать в словенском «Целе». Чувствую, что меня тут уважают и слушают. Мы попробуем выдать в Словении максимум.

У меня должен быть большой аппетит и мотивация, чтобы работать в России. Без еврокубков я пока не вижу себя в российском клубе. Этот сезон точно проведу в «Целе». Хотел остаться и понять, каково работать в клубе два года, потому что менял команду каждый сезон. Этот сезон мы начали очень хорошо, поэтому хочу закончить его в Словении, а потом посмотрим», — сказал Риера.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoАльберт Риера
logoЦеле
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Словения
