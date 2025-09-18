Быстров о Станковиче: «Дети, занимающиеся футболом, смотрят на его поведение и ведут себя так же отвратительно. Родители впитывают это еще быстрее»

Владимир Быстров прокомментировал поведение Деяна Станковича.

Главный тренер «Спартака » был удален за нецензурные выражения в адрес судьи во время матча 8-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (2:2).

«Дети, которые занимаются футболом, смотрят на поведение Станковича и потом ведут себя так же отвратительно.

Родители еще быстрее это впитывают, говорят: смотрите, мясной красно-белый тренер как выскакивает. И они так же себя ведут», – заявил бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров .

КДК в пятницу рассмотрит удаление Станковича в матче с «Динамо». Тренер «Спартака» приглашен на заседание