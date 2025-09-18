  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Быстров о Станковиче: «Дети, занимающиеся футболом, смотрят на его поведение и ведут себя так же отвратительно. Родители впитывают это еще быстрее»
29

Быстров о Станковиче: «Дети, занимающиеся футболом, смотрят на его поведение и ведут себя так же отвратительно. Родители впитывают это еще быстрее»

Владимир Быстров прокомментировал поведение Деяна Станковича.

Главный тренер «Спартака» был удален за нецензурные выражения в адрес судьи во время матча 8-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (2:2).

«Дети, которые занимаются футболом, смотрят на поведение Станковича и потом ведут себя так же отвратительно.

Родители еще быстрее это впитывают, говорят: смотрите, мясной красно-белый тренер как выскакивает. И они так же себя ведут», – заявил бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров.

КДК в пятницу рассмотрит удаление Станковича в матче с «Динамо». Тренер «Спартака» приглашен на заседание

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал «О, Родной Футбол!»
logoДеян Станкович
детский футбол
logoВладимир Быстров
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черданцев о Станковиче: «Ни разу не слышал, чтобы он признал ошибку. Виноват все время кто‑то на стороне, а это не самая лучшая характеристика взрослых людей»
42вчера, 16:25
Экс-судья Федотов о поведении Станковича: «Надо каждую игру удалять – руководству надоест. Перед матчем Деян обнимает арбитра, а после – оскорбляет. Во дворе за такое и лицо могут разбить»
42вчера, 16:18
Мостовой о Станковиче: «Зарплата сумасшедшая, жизнь сумасшедшая – живи, наслаждайся. Его поведение – дополнительный хайп для «Спартака». Неделя прошла, а только об этом и говорят»
1916 сентября, 16:49
Главные новости
«Бенфика» объявила о переговорах с Моуринью: «Будут завершены в ближайшее время»
12 минуты назад
Глушаков о зарплатах футболистов: «В мое время у некоторых россиян были завышенные суммы. У легионеров – то же самое»
14 минуты назад
Депутат Свищев: «УЕФА обязан поддерживать развитие футбола в ДНР и ЛНР. Они должны делать это вне зависимости от государственного устройства стран – в Африке же помогают»
2216 минут назад
Льоренте заявил о распылении яда из самолетов, комментируя фото с конденсационным следом на небе. Хавбек «Атлетико» – сторонник теории заговора о химиотрассах
1217 минут назадФото
Тренер «Ньюкасла» Хау об игре с «Барселоной»: «Исторический матч, я очень воодушевлен. Жаль, что Ямаль не сыграет – обидно, что не увидишь такого игрока»
430 минут назад
Кузяев ведет переговоры с клубами РПЛ. Предложений от европейских команд не было с июля
2139 минут назад
Дуглас Сантос: «С самого начала дал понять, что хочу играть за Бразилию. Слава богу, что возможность появилась в «Зените»
2847 минут назад
УЕФА оштрафовал «Кристал Пэлас» за баннер «УЕФА – мафия» на матче Лиги конференций. Клуб заплатит 10 тысяч евро
649 минут назад
Симеоне об удалении за конфликт с фанатами: «Нелегко получать оскорбления весь матч. С этим можно бороться так же, как с расизмом. Я не могу исправить общество»
956 минут назад
Мюллер о сборной: «Германия не в топе мирового футбола в последние 6-8 лет – все это понимают. У Франции было несколько финалов, Аргентина выиграла ЧМ в Катаре»
9сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
Макаров выбыл на 2-3 недели. У вингера «Динамо» ушиб колена и растяжение связок
9 минут назад
Дани Алвеса обязали выплатить компенсацию «Пумас» за расторжение контракта в 2023-м на фоне обвинений в изнасиловании
1сегодня, 09:27
Канисарес о судействе в матче «Реала» и «Марселя»: «Арбитр ошибся в моментах с удалением Карвахаля и вторым пенальти. Рука была в естественном положении»
2сегодня, 09:16
Самолет «Краснодара» вылетел из Самары с опозданием в 2,5 часа. Аэропорт «Курумоч» закрывали из-за плана «Ковер»
2сегодня, 08:47
Сон сделал хет-трик за «Лос-Анджелес» в матче МЛС. У 33-летнего вингера 5 голов за 6 игр в лиге
9сегодня, 08:28
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума в гостях у «Аль-Таавуна», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду – в субботу
сегодня, 08:15
«С Челестини ЦСКА взял Суперкубок и поборется за чемпионство». Роша об армейцах
4сегодня, 07:57
Мусаев об открытии аэропорта в Краснодаре: «Это облегчило организационные моменты. Вылетели на день позже и проведем на один день меньше на выезде»
сегодня, 07:41
«Спортинг» – «Кайрат». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
5сегодня, 07:26
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
13сегодня, 06:55