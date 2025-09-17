  • Спортс
  • Черданцев о Станковиче: «Ни разу не слышал, чтобы он признал ошибку. Виноват все время кто‑то на стороне, а это не самая лучшая характеристика взрослых людей»
17

Георгий Черданцев высказался о поведении Деяна Станковича.

В конце первого тайма матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2) главный тренер «Спартака» был удален за нецензурные выражения в адрес арбитра.

– Что думаете об удалении Станковича?

– Ничего. Уже все все сказали. Это не то, что недопустимо, это необъяснимо, почему именно в «Спартаке» раз за разом тренеры позволяют себе такое поведение. Должны быть руководители, которые провели бы разъяснительную беседу. Либо ужесточить санкции в дисциплинарном регламенте за повторное удаление тренера или желтые карточки.

Я уже говорил, что комментировал довольно много матчей Станковича‑футболиста, но я не припомню, чтобы он так себя вел. Сербы бывают разные, они эмоциональные ребята. Но мне не вспоминается, чтобы Станкович будучи футболистом проявлял неуважение на поле таким образом. Эта трансформация мне непонятна.

Самое главное, что для этого нет никаких оснований, потому что последние сезоны «Спартак» не засуживают, такого давно нет. При Федуне были сезоны, когда с этим можно было согласиться, что в каких‑то матчах было впечатление, что клуб поддушивают. Но сейчас этого и близко нет. Для меня все это очень странно.

Больше всего удивляет, что он последние матчи был совершенно спокоен, а тут последовали эмоции. Согласен с мнением, которое высказывали опытные футболисты и тренеры: для команды это не лучший знак. Всегда лучше разобраться со своими ошибками, а не пенять на судей. Ни разу в послематчевом интервью я не слышал ни от него, ни от Сакича, чтобы кто‑то признал ошибку. Виноват все время кто‑то на стороне, а это не самая лучшая характеристика взрослых людей.

Ситуация неприличная, я с трудом могу представить в Италии иностранного тренера, который вел бы себя подобным образом. Разве что Моуринью, но он «особенный», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
