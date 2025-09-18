«Спартак» проиграл впервые за 8 матчей – «Ростову» в Кубке России
«Спартак» проиграл впервые за восемь матчей.
Красно-белые уступили «Ростову» (1:2) в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
До этого у команды Деяна Станковича было 3 ничьих и 4 победы. Последний раз «Спартак» уступал в основное время «Локомотиву» (2:4) 9 августа в чемпионате России. 12-го было поражение от «Динамо» Махачкала по пенальти в Кубке.
Далее московский клуб примет «Крылья Советов» в 9-м туре Мир РПЛ. Игра пройдет в воскресенье, 21 сентября.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
