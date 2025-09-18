Семин о поведении Станковича: «Нужно оштрафовать его на внушительную сумму, и все сразу прекратится. Дисквалифицировать не надо»
Юрий Семин заявил, что не стоит дисквалифицировать Деяна Станковича.
Главный тренер «Спартака» был удален за нецензурные выражения в адрес судьи во время матча 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (2:2).
«Не надо давать дисквалификацию на четыре матча. Нужно просто оштрафовать на внушительную сумму, и все сразу прекратится.
Сразу прекратятся все нарушения», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
