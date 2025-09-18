Семин о поведении Станковича: «Нужно оштрафовать его на внушительную сумму, и все сразу прекратится. Дисквалифицировать не надо»

Юрий Семин заявил, что не стоит дисквалифицировать Деяна Станковича.

Главный тренер «Спартака » был удален за нецензурные выражения в адрес судьи во время матча 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (2:2).

«Не надо давать дисквалификацию на четыре матча. Нужно просто оштрафовать на внушительную сумму, и все сразу прекратится.

Сразу прекратятся все нарушения», – сказал бывший главный тренер «Локомотива » Юрий Семин .

