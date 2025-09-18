  • Спортс
  • Шмейхель об «МЮ»: «Мактоминея и Хейлунда не стоило отпускать. С Антони все иначе – он не был достаточно хорош»
Шмейхель об «МЮ»: «Мактоминея и Хейлунда не стоило отпускать. С Антони все иначе – он не был достаточно хорош»

Петер Шмейхель оценил уход ряда игроков из «Манчестер Юнайтед».

«Скотт Мактоминей и Расмус Хейлунд – два игрока, которых не стоило отпускать.

С Антони все иначе. Он никогда не был достаточно хорош для «Манчестер Юнайтед». Да, он забил в дебютном матче, но очень быстро стало понятно, что у него нет того, что нужно для Премьер-лиги.

В Нидерландах, играя в доминирующей команде, он выглядел хорошо. В «Юнайтед» темп не снижается с первой до последней минуты, давление постоянное. Чтобы добиться успеха здесь, нужно что-то большее, а у него этого не было. Он двигается дальше, и мы желаем ему всего наилучшего.

Больше всего меня огорчает ситуация с Хейлундом. Я искренне верю, что он мог бы забивать по 25 голов за сезон в «МЮ». Проблема была не в нем, а в том, как играла команда. Система ему не подходила.

Когда Гарначо или Рэшфорд получали мяч, они нацеливались только на удар. Мяч не доходил до девятки, хотя Расмус совершал действительно хорошие рывки.

Болельщики это видели. Они любили его, потому что он боролся, отдавал всего себя, и ему приходилось играть в каждом матче, потому что других нападающих не было.

Конечно, когда ты не забиваешь, будучи нападающим, люди снова и снова указывают на это. Но что еще он мог сделать? Я видел, на что он способен, когда находится в форме и получает качественную помощь. Поэтому я рад, что это всего лишь аренда.

Что касается Мактоминея, честно говоря, я не могу сказать ничего, кроме: почему? Почему ему позволили уйти?» – сказал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель в интервью Sky Bet.

«Боже, храни «МЮ»! Нет в мире другого клуба, который так сжигал бы игроков. Это донор для Серии А, и мы должны быть ему благодарны». Журналист Кондо об игре Хейлунда, Мактоминея и Де Хеа

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
