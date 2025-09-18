Фанаты «Ман Сити» называли Хейлунда «гребаным дерьмом» во время матча с «Наполи» и пели, что Аморим больше не выиграет ни одного матча

Фанаты «Манчестер Сити» оскорбляли Расмуса Хейлунда.

«Горожане» принимают «Наполи » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).

На 10-й минуте болельщики хозяев скандировали кричалку, адресованную арендованному у «Манчестер Юнайтед » форварду гостей: «Ты гребаное дерьмо!»

Затем они исполнили песню о том, что Рубен Аморим больше никогда не выиграет ни одного матча.