Альберт Риера: «Не согласен с половиной идей Гвардиолы и Артеты, потому что они плохие. Это хорошие тренеры, но не хочу копировать – у меня свой подход»

Альберт Риера считает, что у Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты половина идей плохие.

— Используете наработки других тренеров?

— Каждый тренер пробует хорошие идеи. Я не могу сказать, что одни наработки лучше других, потому что все тренеры разные. Некоторые наработки мне нравятся меньше, потому что у меня другая идея. Я еще молодой тренер, но есть и другие начинающие специалисты.

Тот же Пепе Рейна недавно начал тренерскую карьеру. Я ему сказал: «Твоя идея — это твоя идея. Она не лучше и не хуже другой». Не должно быть такого: если тренер хороший, я буду смотреть, что он делает. Я не хочу копировать.

Если мы говорим про Гвардиолу или Артету , я не согласен с половиной их идей, потому что они плохие. Да, это хорошие тренеры, но у меня свой подход. У каждого тренера должны быть свои идеи — только так можно быть довольным своей работой, — сказал тренер словенского «Целе », которым интересовался «Спартак».