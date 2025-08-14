Артета потратил 778 млн евро после завоевания последнего крупного трофея – больше всех. Гвардиола – 3-й, Симеоне – 5-й, Пиоли – 6-й, тен Хаг – 8-й, Алонсо – 10-й

Микель Артета потратил больше 700 млн евро после того, как взял последний трофей.

Transfermarkt составил список тренеров, потративших наибольшие суммы с момента последней победы в крупном турнире. Суперкубки и трофеи, вручаемые по итогам одного матча, не учитывались, как не принимались в расчет и траты после 1 июля 2025 года.

В десятку попали:

1. Микель Артета («Арсенал ») – 778 млн евро.

2. Унаи Эмери («Астон Вилла », последний трофей – в «Вильярреале») – 430 млн евро.

3. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 392 млн евро.

4. Нико Ковач («Боруссия » Дортмунд, последний трофей – в «Баварии») – 376 млн евро.

5. Диего Симеоне («Атлетико») – 363 млн евро.

6. Стефано Пиоли («Фиорентина», последний трофей – в «Милане») – 272 млн евро.

7. Марселино («Вильярреал», последний трофей – в «Валенсии») – 225 млн евро.

8. Эрик тен Хаг («Байер», последний трофей – в «Манчестер Юнайтед») – 215 млн евро.

9. Дэвид Мойес («Эвертон», последний трофей – в «Вест Хэме») – 145 млн евро.

10. Хаби Алонсо («Реал», последний трофей – в «Байере») – 126 млн евро.