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Гвардиола – лучший тренер мира по версии GiveMeSport. Энрике – 2-й, Индзаги – 4-й, Флик – 6-й, Артета – 10-й

Пеп Гвардиола возглавил список лучших тренеров мира от GiveMeSport.

Рейтинг был составлен на основании таких критериев, как завоеванные трофеи, недавние успехи, продолжительность работы, уровень результатов относительно ожиданий.

В двадцатку лучших специалистов на данный момент вошли:

1. Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити».

2. Луис Энрике, «ПСЖ».

3. Арне Слот, «Ливерпуль».

4. Симоне Индзаги, «Аль-Хилаль».

5. Карло Анчелотти, Бразилия.

6. Ханс-Дитер Флик, «Барселона».

7. Антонио Конте, «Наполи».

8. Хаби Алонсо, «Реал».

9. Диего Симеоне, «Атлетико».

10. Микель Артета, «Арсенал».

11. Унаи Эмери, «Астон Вилла».

12. Лионель Скалони, Аргентина.

13. Дидье Дешам, Франция.

14. Томас Тухель, Англия.

15. Юлиан Нагельсманн, Германия.

16. Луис де ла Фуэнте, Испания.

17. Джан Пьеро Гасперини, «Рома».

18. Эдди Хау, «Ньюкасл».

19. Нуну Эшпириту Санту, «Ноттингем Форест».

20. Лучано Спаллетти, экс-Италия.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
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logoСборная Англии по футболу
logoАрне Слот
logoЛионель Скалони
logoАстон Вилла
logoАль-Хилаль
logoЛуис де ла Фуэнте
logoМанчестер Сити
logoМикель Артета
logoНаполи
logoЛиверпуль
logoПеп Гвардиола
logoКарло Анчелотти
logoСборная Испании по футболу
logoДжан Пьеро Гасперини
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
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logoХаби Алонсо
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