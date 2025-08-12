Энрике – лучший клубный тренер мира по версии ESPN. Слот – 2-й, Алонсо – 4-й, Флик – 5-й, Индзаги – 8-й, Симеоне – 16-й, Аллегри – 20-й, Аморим – 24-й
ESPN представил список из 30 специалистов, в который вошли те, кто отработал как минимум один полный сезон. Тренеры, пропустившие год или больше, не рассматривались.
В число основных критериев, использованных при ранжировании, вошли тренерская проницательность, стиль, умение работать с людьми, достижения, умение удивлять новыми идеями. Каждый тренер получил оценку по стобалльной шкале.
В тридцатку лучших специалистов попали:
1. Луис Энрике («ПСЖ») – 86 баллов.
2. Арне Слот («Ливерпуль») – 85.
3. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 84.
4. Хаби Алонсо («Реал») – 77.
5. Ханс-Дитер Флик («Барселона») – 76.
6. Микель Артета («Арсенал») – 75.
7. Антонио Конте («Наполи») – 73.
8. Симоне Индзаги («Аль-Хилаль») – 72.
9. Джан Пьеро Гасперини («Рома») – 71.
10. Эрнесто Вальверде («Атлетик») – 69.
11. Унаи Эмери («Астон Вилла») – 67.
12. Энцо Мареска («Челси») – 67.
13. Андони Ираола («Борнмут») – 65.
14. Оливер Гласнер («Кристал Пэлас») – 64.
15. Эдди Хау («Ньюкасл») – 63.
16. Диего Симеоне («Атлетико») – 61.
17. Томас Франк («Тоттенхэм») – 61.
18. Роберто Де Дзерби («Марсель») – 60.
19. Венсан Компани («Бавария») – 60.
20. Массимилиано Аллегри («Милан») – 59.
21. Тиаго Мотта – 58.
22. Эндж Постекоглу – 57.
23. Брендан Роджерс («Селтик») – 57.
24. Рубен Аморим («Манчестер Юнайтед») – 56.
25. Марку Силва («Фулхэм») – 56.
26. Эрик тен Хаг («Байер») – 55.
27. Фабиан Хюрцелер («Брайтон») – 54.
28. Дэвид Мойес («Эвертон») – 53.
29. Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест») – 52.
30. Дино Топпмеллер («Айнтрахт») – 51.