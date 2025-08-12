Энрике – лучший клубный тренер мира по версии ESPN. Слот – 2-й, Алонсо – 4-й, Флик – 5-й, Индзаги – 8-й, Симеоне – 16-й, Аллегри – 20-й, Аморим – 24-й

Луис Энрике возглавил список лучших тренеров, работающих на клубном уровне.

ESPN представил список из 30 специалистов, в который вошли те, кто отработал как минимум один полный сезон. Тренеры, пропустившие год или больше, не рассматривались.

В число основных критериев, использованных при ранжировании, вошли тренерская проницательность, стиль, умение работать с людьми, достижения, умение удивлять новыми идеями. Каждый тренер получил оценку по стобалльной шкале.

В тридцатку лучших специалистов попали:

1. Луис Энрике («ПСЖ ») – 86 баллов.

2. Арне Слот («Ливерпуль ») – 85.

3. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 84.

4. Хаби Алонсо («Реал») – 77.

5. Ханс-Дитер Флик («Барселона») – 76.

6. Микель Артета («Арсенал») – 75.

7. Антонио Конте («Наполи») – 73.

8. Симоне Индзаги («Аль-Хилаль») – 72.

9. Джан Пьеро Гасперини («Рома») – 71.

10. Эрнесто Вальверде («Атлетик») – 69.

11. Унаи Эмери («Астон Вилла») – 67.

12. Энцо Мареска («Челси») – 67.

13. Андони Ираола («Борнмут») – 65.

14. Оливер Гласнер («Кристал Пэлас») – 64.

15. Эдди Хау («Ньюкасл») – 63.

16. Диего Симеоне («Атлетико») – 61.

17. Томас Франк («Тоттенхэм») – 61.

18. Роберто Де Дзерби («Марсель») – 60.

19. Венсан Компани («Бавария») – 60.

20. Массимилиано Аллегри («Милан») – 59.

21. Тиаго Мотта – 58.

22. Эндж Постекоглу – 57.

23. Брендан Роджерс («Селтик») – 57.

24. Рубен Аморим («Манчестер Юнайтед») – 56.

25. Марку Силва («Фулхэм») – 56.

26. Эрик тен Хаг («Байер») – 55.

27. Фабиан Хюрцелер («Брайтон») – 54.

28. Дэвид Мойес («Эвертон») – 53.

29. Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест») – 52.

30. Дино Топпмеллер («Айнтрахт») – 51.