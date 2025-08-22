Президент «Целе» о Риере и «Спартаке»: «Альберт не хочет уходить. Но если предложат хорошие деньги, будет сложно его удержать»
Президент «Целе» оценил вероятность ухода Альберта Риеры в «Спартак».
Сообщалось, что красно-белые рассматривают экс-игрока «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», а ныне тренера словенского клуба на случай отставки Деяна Станковича.
«Это коммерческий вопрос. Когда футболист или тренер хочет перейти в другую команду, где ему предлагают зарплату в три-четыре раза больше, его тяжело удержать.
Что касается Альберта, то сам он не хочет уходить из «Целе». Сейчас команда в хорошей форме, и все работает как часы. Это позволяет добиваться успехов, а Альберт хочет побеждать еще и еще. Но если завтра европейские гранды, к которым «Спартак» по своим возможностям тоже относится, придут и предложат хорошие деньги, нам будет сложно его удержать», — сказал Валерий Колотило.
Увольнять ли Семака?23158 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости