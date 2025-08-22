  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Президент «Целе» о Риере и «Спартаке»: «Альберт не хочет уходить. Но если предложат хорошие деньги, будет сложно его удержать»
19

Президент «Целе» о Риере и «Спартаке»: «Альберт не хочет уходить. Но если предложат хорошие деньги, будет сложно его удержать»

Президент «Целе» оценил вероятность ухода Альберта Риеры в «Спартак».

Сообщалось, что красно-белые рассматривают экс-игрока «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», а ныне тренера словенского клуба на случай отставки Деяна Станковича.

«Это коммерческий вопрос. Когда футболист или тренер хочет перейти в другую команду, где ему предлагают зарплату в три-четыре раза больше, его тяжело удержать.

Что касается Альберта, то сам он не хочет уходить из «Целе». Сейчас команда в хорошей форме, и все работает как часы. Это позволяет добиваться успехов, а Альберт хочет побеждать еще и еще. Но если завтра европейские гранды, к которым «Спартак» по своим возможностям тоже относится, придут и предложат хорошие деньги, нам будет сложно его удержать», — сказал Валерий Колотило.

Увольнять ли Семака?23158 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoАльберт Риера
logoСпартак
отставки
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoЦеле
logoвысшая лига Словения
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черданцев о «Спартаке»: «Поиски «великих» иностранных тренеров – тупик. Если и менять Станковича, то на россиянина. Должен работать тот, кто знает Старостиных, Романцева, Бескова»
17520 августа, 09:50
«Спартаку» нужен русский тренер. У Риеры жена в «Лукойле»? Откуда он в списке кандидатов? Станкович «Зенит» обыграет, и все будет нормально». Ледяхов о красно-белых
3411 августа, 18:15
«Риера в России будет работать только в «Спартаке». По крайней мере, он так говорит». Директор «Целе» Голубин о тренере
515 июня, 16:17
Главные новости
«Ман Сити» и Диаш продлили контракт до 2029 года. Защитник выиграл 9 титулов с клубом после перехода в 2020-м
13 минуты назад
Быстров о штрафах за кричалку «Зенит – позор российского футбола»: «Все равно. От КДК адекватного решения не добиться. Они прикрываются регламентом, если он не устраивает – переписывают»
218 минут назад
«Динамо» и Лаксальт расторгли контракт по согласию сторон. Уругваец сыграл 78 матчей за команду
1619 минут назад
Каррагер о «Ливерпуле» и Исаке: «Если предложат больше 130 млн фунтов, это перебор. Пора думать о плане Б. Слот не сможет защищать титул с тремя профильными игроками атаки»
1533 минуты назад
Руни против проведения матчей национальных турниров за границей: «Неправильно отнимать игру у фанатов исключительно из-за денег»
850 минут назад
«Ноттингем» может уволить Нуну. У тренера и владельца клуба возникло недопонимание из-за трансферов (Маттео Моретто)
1955 минут назад
Генич о Соболеве: «Стал мемом, создалось ощущение, что он Буратино. На самом деле это высококлассный игрок. Бывают проблемы с реализацией, но у кого их нет? У Сергеева?»
13сегодня, 08:24
Быстров об уходе из «Зенита» в «Спартак»: «Нас хотели разделить. Слишком много было завистников, прихлебателей. Я не девочка, чтобы обижаться. Сказал: «Не нужен? Ну и пошли вы на!»
43сегодня, 08:15
Президент «Сьона» о Миранчуке: «В швейцарском футболе нужно много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку»
46сегодня, 08:13
Александр Медведев: «Натурализация легионеров не связана с лимитом. Необходимо желание футболистов»
40сегодня, 08:07
Ко всем новостям
Последние новости
Генич о Соболева и фанатах «Спартака»: «Все равно с Fan ID пьяные люди приходят. Начинают орать: иди возьми деньги, мразь – очень некрасиво»
48 минут назад
Тренер «Саутгемптона» о Сперцяне: «Все идет медленно. У всех свои намерения, вести переговоры сложно»
220 минут назад
Александр Мостовой: «Спартак» по игре еще никому не уступил в этом сезоне. Не нравится, что слова об отставке Станковича начали звучать после первого матча»
828 минут назад
Хвича не сыграет с «Анжером». У вингера «ПСЖ» небольшой мышечный дискомфорт
37 минут назад
«Вест Хэм» может арендовать защитника «Барселоны» Форта. Клубы ведут активные переговоры
341 минуту назад
Дмитрий Кириченко: «Ничего не вижу в футболе «Спартака». Команда сильно зависит от несолидных эмоций Станковича. Отсюда удаления»
255 минут назад
Матич перейдет в «Сассуоло». 37-летний хавбек подпишет контракт по схеме «1+1»
4сегодня, 08:26
Дзюба о 37-летии: «Горжусь, что не потерял любовь к футболу. Соблазны сбавить обороты подождут, я хочу еще соревноваться»
2сегодня, 08:25
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Алавеса», «Атлетико» и «Барселона» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
2сегодня, 08:17
Стример Мэддисон: «Как Остап Бендер был гроссмейстером, примерно такого же уровня Валерий Карпин – тренер»
9сегодня, 08:15