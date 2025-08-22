  • Спортс
  • Президент «Целе»: «Если бы Риера играл со «Спартаком» против «Фиорентины», вопросов о победителе бы не возникло. Не удивлюсь, если Альберт станет тренером «Ливерпуля»
Президент «Целе» оценил тренерский уровень Альберта Риеры.

– Довольны сотрудничеством с Альбертом Риерой?

– Безусловно.

Сейчас Риера – тема номер один как кандидат на пост главного тренера «Спартака». Эта история длится очень давно, [началась] еще до назначения Абаскаля в «Спартак». Риера – супертренер и талантливый человек. Как у всех победителей, у него сложный характер, но в коллективе он готов взаимодействовать.

По тому, как он организовывает учебно-тренировочный процесс, как подходит к организации команды, какое внимание уделяет мелочам, понятно, что это большой тренер!

Под нашим руководством сменилось семь тренеров. Были словенцы, были Иржи Ярошик и Роман Пилипчук. Однако Риера – совсем другой уровень!

Я не удивлюсь, если он скоро станет тренером, например, «Ливерпуля». Сам Риера понимает свои сильные стороны, но также осознает и свои недостатки. Мы об этом с ним говорим, развиваемся вместе. Главное, что игра команды нравится болельщикам и есть результат!

Сейчас «Целе» может играть с любой командой. В прошлом сезоне минуты не хватило до ничьей с «Бетисом», до финального свистка соперничали с «Фиорентиной», играя без своего лучшего нападающего, а «Истанбул Башакшехир» обыграли 5:1!

У нас нет футболистов за 20 млн евро, как в «Спартаке». Думаю, если бы Риера играл против «Фиорентины» со «Спартаком», вопросов о победителе не возникло бы.

Посмотрите на Transfermarkt: «Лугано» стоит 71 млн евро, а мы – 9 млн евро, но в Швейцарии обыграли их со счетом 5:0 и в итоге прошли дальше. Это не разовый успех!

Это уже построенная тренером система. Футболисты меняются, а командная игра остаётся. Это позволяет нивелировать разницу в классе при игре с европейскими грандами.

В этом основная заслуга тренера – Риера работает так, что наши игроки развиваются и прибавляют в цене. Такой тренер нужен любому клубу! – сказал президент «Целе» Валерий Колотило.

Увольнять ли Семака?27532 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
