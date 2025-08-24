«Если Риера возглавит «Спартак», это будет идеально. Альберт будет одним из самых крутых тренеров в мире, это мнение тех, кто понимает футбол». Агент об испанце из «Целе»

Агент Альберта Риеры советует «Спартаку» назначить его клиента.

– Если Риера возглавит «Спартак», это будет идеально. Альберт будет одним из самых крутых тренеров в мире в ближайшие годы. У него опыт игры в больших клубах: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Мальорка», «Бордо», «Галатасарай», «Олимпиакос». Он знает много языков, может работать с футболистами разных национальностей. Он учился у большого тренера – у Фатиха Терима . Риера сделал чемпионом «Олимпию» из Любляны.

С «Целе » у него была классная игра против «Фиорентины» в гостях. Тогда у команды Альберта было владение мячом в 63%.

Он станет большим тренером – это не только мое мнение, но и тех, кто понимает футбол. Вопрос времени, когда Риера возглавит большой клуб.

– В России есть мнение, что если Риера придет в «Спартак», то он будет под влиянием российских агентов.

– Я представитель Риеры. Других агентов нет, – заявил Энди Бара, руководитель агентства Niagara Sports.