Внук Яшина о предложении переименовать трофей имени деда: «Только France Football может решать. Для них Лев Иванович – великий вратарь, во Франции его фамилия стала нарицательной»

Внук Льва Яшина отреагировал на возможное переименование трофея имени его деда.

Ранее появилась информация , что представители Англии в кулуарах исполкома УЕФА предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина. В качестве альтернативы назывались имена англичанина Гордона Бэнкса и итальянца Дино Дзоффа.

«Только France Football может решать, как должен называться приз лучшему вратарю.

Когда я был во Франции во время утверждения названия этой награды, представители France Football говорили мне, что любят Яшина. Для них Лев Иванович – это, прежде всего, легендарный, великий футбольный вратарь.

Во Франции мне рассказывали, что для них фамилия Яшин уже стала нарицательным именем. Когда мальчик вставал в ворота, ему говорили: «О, ты Яшин», – сказал внук экс-вратаря сборной СССР Артем Фролов.