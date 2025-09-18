  • Спортс
  • Представитель Дугласа о гражданстве: «Это личное право любого человека, который долго живет в стране. Оно упрощает жизнь его семье, дает возможность свободнее путешествовать»
Представитель Дугласа о гражданстве: «Это личное право любого человека, который долго живет в стране. Оно упрощает жизнь его семье, дает возможность свободнее путешествовать»

Представитель Дугласа Сантоса высказался о гражданстве защитника «Зенита».

Бразилец получил паспорт РФ в октябре 2024 года, благодаря чему перестал считаться легионером в чемпионате России. 5 сентября игрок дебютировал за сборную Бразилии в официальном матче и снова стал легионером в Мир РПЛ.

– Дуглас сказал, что он делал российский паспорт не для того, чтобы играть за сборную России. Для чего тогда он получал российское гражданство?

– Дуглас почти десять лет живет в России, и получение паспорта – его личное дело. Это личное право любого человека, который долго живет в какой-либо стране. Он оформлял паспорт прежде всего для того, чтобы свободнее путешествовать, иметь возможность ездить в разные страны.

Кроме того, это помогает ему и значительно упрощает жизнь в стране, где он живет уже многие годы. Упрощает жизнь его детям и семье, которые выросли и продолжают жить в России.

Нет никаких других оснований для обсуждений. Возможно, Дуглас захочет остаться в России до конца жизни. Почему нет? Он уже чувствует себя здесь как дома.

А вообще, имеет ли смысл удивляться? Человек, который долго живет в какой-то стране, может захотеть получить ее паспорт. На других планетах, откуда я прилетел, это совершенно естественно и повсеместно. Почему на Земле должно быть иначе? – сказал представитель игрока Тьяго Фрейтас.

Дуглас Сантос: «С самого начала дал понять, что хочу играть за Бразилию. Слава богу, что возможность появилась в «Зените»

