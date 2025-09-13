  • Спортс
  Генсек РФС о Дугласе Сантосе в сборной Бразилии: «Было бы лучше, если бы он сыграл за сборную России»
Генсек РФС о Дугласе Сантосе в сборной Бразилии: «Было бы лучше, если бы он сыграл за сборную России»

Генсек РФС считает, что лучше бы Дуглас Сантос сыграл за сборную России.

5 сентября защитник «Зенита», имеющий российское гражданство, дебютировал за сборную Бразилии в матче с Чили (3:0).

Теперь 31-летний футболист вновь будет считаться легионером в Мир РПЛ.

«Дуглас Сантос родился в Бразилии, у него была возможность сыграть за сборную, Карло Анчелотти его вызвал.

Наверное, он мечтал всю жизнь сыграть за сборную Бразилии, которая является пятикратным чемпионом мира.

Моя оценка? Было бы лучше, если бы он сыграл за сборную России», – сказал Максим Митрофанов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
