Гафин о гражданстве Дугласа: «Было бы логично считать его нелегионером, если бы он сыграл хотя бы 1 матч за сборную России. А так – для кого это все было сделано?»

В «Динамо» прокомментировали ситуацию с гражданством Дугласа Сантоса.

В сентябре защитник «Зенита », у которого есть российское гражданство, дебютировал за сборную Бразилии. Теперь он снова считается легионером в Мир РПЛ .

«Вопрос совсем не в том, давать паспорт или не давать. Есть гражданство, которое любой гражданин: футболист, хоккеист, маляр, айтишник может получить от государства при соблюдении процедур.

Но есть такое отдельное понятие, как футбольное гражданство, которое освобождает от статуса легионера. Вот здесь, конечно, как мы и ранее говорили, есть большой вопрос.

Я думаю, система, которая использована сейчас, использована не по назначению. Было бы логично, что он должен считаться нелегионером после того, как сыграет хотя бы один матч за сборную России. А так – для кого это все было сделано? Для чего?» – сказал председатель совета директоров «Динамо ».