Гафин о гражданстве Дугласа: «Было бы логично считать его нелегионером, если бы он сыграл хотя бы 1 матч за сборную России. А так – для кого это все было сделано?»
В сентябре защитник «Зенита», у которого есть российское гражданство, дебютировал за сборную Бразилии. Теперь он снова считается легионером в Мир РПЛ.
«Вопрос совсем не в том, давать паспорт или не давать. Есть гражданство, которое любой гражданин: футболист, хоккеист, маляр, айтишник может получить от государства при соблюдении процедур.
Но есть такое отдельное понятие, как футбольное гражданство, которое освобождает от статуса легионера. Вот здесь, конечно, как мы и ранее говорили, есть большой вопрос.
Я думаю, система, которая использована сейчас, использована не по назначению. Было бы логично, что он должен считаться нелегионером после того, как сыграет хотя бы один матч за сборную России. А так – для кого это все было сделано? Для чего?» – сказал председатель совета директоров «Динамо».