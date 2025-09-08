Круговой о Дугласе в сборной Бразилии: «Не понимаю, зачем было получать российское гражданство. Думаю, теперь его не будут так просто раздавать»
Данил Круговой прокомментировал ситуацию с Дугласом Сантосом.
5 сентября защитник «Зенита», имеющий российское гражданство, дебютировал за сборную Бразилии в матче с Чили (3:0).
«Скорее всего, у него была мечта – играть за сборную Бразилии. Он же родом из Бразилии – это логично. Я его желание понимаю. Не понимаю, зачем было получать российское гражданство.
Думаю, сейчас сделают выводы те, кто находятся выше. И теперь не будут так просто раздавать гражданство», – сказал защитник ЦСКА и сборной России.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости