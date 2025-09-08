Круговой о Дугласе в сборной Бразилии: «Не понимаю, зачем было получать российское гражданство. Думаю, теперь его не будут так просто раздавать»

Данил Круговой прокомментировал ситуацию с Дугласом Сантосом.

5 сентября защитник «Зенита », имеющий российское гражданство, дебютировал за сборную Бразилии в матче с Чили (3:0).

«Скорее всего, у него была мечта – играть за сборную Бразилии. Он же родом из Бразилии – это логично. Я его желание понимаю. Не понимаю, зачем было получать российское гражданство.

Думаю, сейчас сделают выводы те, кто находятся выше. И теперь не будут так просто раздавать гражданство», – сказал защитник ЦСКА и сборной России.