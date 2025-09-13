«Дуглас буквально бросил наш паспорт, когда поступило предложение из Бразилии. Дальше будет только хуже, потому что будет меньше игроков, готовых играть за свою сборную». Заварзин про РПЛ

Юрий Заварзин ожидает, что выступающих за сборные игроков в РПЛ будет все меньше.

«Сыграла ли пауза на сборные в пользу «Динамо » – достаточно трудно сказать. Здесь все зависит от того, сколько футболистов вызвалось в национальные команды.

Но в целом дальше будет только хуже, потому что в перспективе будет меньше футболистов, которые готовы играть за свою сборную. Пример того же Дугласа Сантоса из «Зенита » тому подтверждение. Он буквально бросил наш паспорт, когда поступило предложение сыграть за Бразилию. Из-за чего? Потому что хочет играть на международном уровне, а у нас этого пока нет ни на клубном уровне, ни на уровне национальных команд», – отметил экс-президент РПЛ .