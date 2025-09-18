  • Спортс
  • Ледяхов о Станковиче: «Его пыл может остудить хорошая дисквалификация – 4 игры дадут, думаю. Не знаю, как игроки «Спартака» заряжаются от этой эмоциональности»
4

Игорь Ледяхов раскритиковал поведение Деяна Станковича в матче с «Динамо».

Главный тренер «Спартака» был удален за нецензурные выражения в адрес судьи во время игры 8-го тура Мир РПЛ с бело-голубыми (2:2). После завтрашнего заседания КДК РФС будет известно, сколько матчей пропустит сербский специалист.

– Это такое психологическое состояние Деяна. Он много лет провел в Италии. Там органична тренерская игра на публику. Станкович чувствует, что болельщики реагируют на его жесты, споры с арбитрами. Это психологическая проблема Станковича.

Его пыл может остудить хорошая дисквалификация. Думаю, 4 игры ему дадут. Очень сложный момент для команды. Надо смотреть, как тренерский штаб Станковича справится с этим периодом. Если не будет результата в отсутствии Деяна, то руководство «Спартака» получит пищу для размышлений.

– Нервозность Станковича передается футболистам?

– Игроки «Спартака» говорят, что им помогает эмоциональность главного тренера. Не знаю, как они от этого заряжаются, – сказал бывший полузащитник красно-белых Ледяхов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДеян Станкович
болельщики
психология
КДК РФС
Игорь Ледяхов
дисквалификации
