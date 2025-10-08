  • Спортс
  Итальянский депутат Гримальди о Моссаде на матче с Израилем: «Безопасность наших граждан нельзя доверять тем, кого обвиняют в геноциде. Это попирает международное право»
26

Итальянский депутат Гримальди о Моссаде на матче с Израилем: «Безопасность наших граждан нельзя доверять тем, кого обвиняют в геноциде. Это попирает международное право»

В Италии раскритиковали допуск сотрудников Моссада на матч сборной.

Сборная Италии примет команду Израиля в 8-м туре квалификации ЧМ-2026. Игра состоится 14 октября. 

«Мы обеспокоены известием о том, что итальянское правительство в лице министра [внутренних дел] Пьянтедози санкционировало присутствие Моссада в Удине 14 октября в связи с проведением матча Италия – Израиль и сопутствующей пацифистской демонстрацией. Это решение не только политически безответственно, но и институционально немыслимо.

Это уже происходило несколько недель назад в Парме, теперь это произойдет и в Удине. Правительство Мелони, по-видимому, передало управление общественным порядком иностранной секретной службе, более того, аппарату правительства, обвиняемого международным сообществом в преступлениях против человечности.

Разрешение Моссаду действовать на нашей земле – это решение, который попирает международное право и достоинство нашей демократии. Это тем более актуально после похищений и актов насилия, совершенных израильской армией в отношении итальянских и европейских граждан, которых незаконно заставили покинуть суда, плавающие под итальянским флагом.

В то время как граждане требуют справедливости и исключения Израиля из всех спортивных соревнований, правительство проявляет гостеприимство. Мы требуем, чтобы все разрешения на деятельность Моссада были немедленно отозваны. Безопасность итальянских граждан не может быть доверена тем, кого обвиняют в геноциде», – заявил член Палаты депутатов Италии от Альянса зеленых и левых Марко Гримальди. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Альянса зеленых и левых Италии
