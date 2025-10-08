У экс-игрока Бразилии Рибейро рак щитовидки. Хавбек «Баии» выступал в чемпионате в ночь на понедельник, во вторник его прооперировали
Бывший игрок сборной Бразилии, «Коринтианса», «Крузейро», «Фламенго» и других клубов сейчас выступает за «Баию». В текущем сезоне на счету 36-летнего полузащитника 24 матча в бразильском чемпионате. Последний раз он выходил на поле в ночь на 6 октября против «Фламенго» (1:0).
«Привет, друзья! Хочу поделиться с вами новостями. Около месяца назад мне поставили диагноз рак щитовидной железы. Сегодня мне сделали операцию, и, слава богу, все прошло хорошо.
Я все еще восстанавливаюсь благодаря вере и поддержке моей семьи и вас. Спасибо за все молитвы и заботу.
Ваша поддержка имеет огромное значение. Уверен, что вместе мы победим в этой битве», – написал Рибейро вчера в соцсетях.
Операция Эвертона состоялась во время перерыва на матчи сборных. «Баия» не раскрывает сроки восстановления игрока, но стало известно, что на этой неделе он не будет тренироваться.