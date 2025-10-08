Вячеслав Колосков ответил на вопрос о продаже пива на стадионах.

– Как думаете, пиво вернут на стадионы?

– Думаю, вернут. Некоторые депутаты говорят об этом. На чемпионате мира ведь пиво продавали – ничего страшного не произошло. У нас, к сожалению, есть парламентарии, которые хотят быть святее папы римского. На самом деле сами они и пивко выпивают, и что-то покрепче.

– Значит, вы за возвращение?

– Да. Я даже считаю, что можно и водку продавать. Не на трибунах, конечно, а в специально оборудованных местах рядом. Чтобы люди могли спокойно посидеть, выпить кружку пива или рюмку водки, провести время. Ну а сколько можно выпить пива за 15 минут до игры? Максимум одну кружку. А кому надо напиться – тот и дома это сделает.

– И вы видите в этом еще и финансовый плюс?

– Конечно! Это же деньги в бюджет клубов, – сказал почетный президент РФС.