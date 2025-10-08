  • Спортс
  • Суд заявил о наличии доказательств сексуального насилия со стороны Рафы Мира. Форвард «Эльче» даст показания 13 октября
Суд заявил о наличии доказательств сексуального насилия со стороны Рафы Мира. Форвард «Эльче» даст показания 13 октября

В суде заявили о наличии доказательств сексуального насилия со стороны Рафы Мира.

Напомним, в начале сентября 2024 года форвард  был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе. Расследование дела еще продолжается. Арендованному «Эльче» у «Севильи» игроку запретили контактировать и приближаться к женщинам на расстояние ближе 500 метров.

Как сообщает ABC со ссылкой на Las Provincias, в следственном суде Лирии заявили, что имеются «доказательства, а не просто подозрения», указывающие на два эпизода сексуального насилия в отношении 21-летней заявительницы. 

Предположительно, инциденты с участием футболиста и его друга Пабло Хары произошли в бассейне и в ванной комнате. В обоих случаях утверждается о половом контакте без согласия (введении пальцев), несмотря на отказ жертвы и просьбы прекратить.

Мир и Хара были освобожден под залог в 12 500 и 5000 евро соответственно. У футболиста изъяли паспорт, ему запрещено покидать страну. 

Рафа даст показания в суде 13 октября. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ABC
происшествия
