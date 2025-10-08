Деку о «Барсе»: «Мы не так великолепны и энергичны, как представлялось в прошлом сезоне. Проблема думать, что класс важнее упорного труда. Чтобы выиграть ЛЧ, нужно выступать на максимуме»

Деку критически оценил уровень игры «Барселоны» в текущем сезоне.

«Мы не так великолепны и не так энергичны, как нас представляли в прошлом сезоне. Мы команда, когда работаем вместе, и нас сложно победить, потому что у нас есть качество. Но если мы думаем, что класс значит больше упорного труда, у нас проблемы.

Я не могу указывать людям, чего им ожидать. Чтобы выиграть титул Лиги чемпионов или бороться за него, нужно сначала выступать на максимальном уровне. У нас есть потенциал для борьбы.

Два-три года назад главной целью было снова бороться и обеспечить стабильность. Потому что нет смысла победить в одном сезоне, не имея преемственности. Вероятно, имея больше возможностей соблюдения финансового фэйр-плей, мы могли бы сделать больше трансферов, но это не было приоритетом. Потому что идея состоит в том, чтобы был фундамент. А сохраняя его, вы также заключаете контракты», – заявил спортивный директор «Барселоны».