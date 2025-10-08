«Батраков – это Bentley среди футболистов РПЛ. Потому что премиальный». Хавбек «Локо» Тимофеев об Алексее

Артем Тимофеев назвал Алексея Батракова Bentley среди футболистов Мир РПЛ.

– Батраков – это Bentley среди всех футболистов РПЛ . У меня он именно с этой машиной ассоциируется.

– Почему именно Bentley? Потому что дорогой?

– Потому что премиальный, – сказал полузащитник «Локомотива ».