«Батраков – это Bentley среди футболистов РПЛ. Потому что премиальный». Хавбек «Локо» Тимофеев об Алексее
Артем Тимофеев назвал Алексея Батракова Bentley среди футболистов Мир РПЛ.
– Батраков – это Bentley среди всех футболистов РПЛ. У меня он именно с этой машиной ассоциируется.
– Почему именно Bentley? Потому что дорогой?
– Потому что премиальный, – сказал полузащитник «Локомотива».
Как вам дерби?18488 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
