Жедсон признан лучшим игроком «Спартака» в сентябре

Жедсон Фернандеш признан лучшим игроком «Спартака» в сентябре.

«Жедсон Фернандеш – WINLINE Игрок сентября в «Спартаке»!

Наш полузащитник забил в сентябре два гола и набрал 50% ваших голосов 🔝.

Так держать! 👏» – говорится в сообщении красно-белых.

Португальский полузащитник присоединился к московскому клубу в летнее трансферное окно. С полной статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Как вам дерби?18492 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спартака»
