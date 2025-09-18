  • Спортс
  • Гаджиев о поведении Станковича: «Он считает, что судейство необъективное. Но в адрес команд из низа таблицы ошибаются чаще, чем в адрес «Спартака», «Зенита» или «Динамо»
3

Гаджиев о поведении Станковича: «Он считает, что судейство необъективное. Но в адрес команд из низа таблицы ошибаются чаще, чем в адрес «Спартака», «Зенита» или «Динамо»

Гаджи Гаджиев прокомментировал поведение Деяна Станковича.

Главный тренер «Спартака» был удален за нецензурные выражения в адрес судьи во время матча 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (2:2).

«Станковичу тяжело справляться с эмоциями. Эмоциональный человек. Понятное дело, что он переживает, считает, что судейство в адрес «Спартака» необъективное. Станкович же в основном «вскипает» из-за судейских решений.

Но в адрес любой команды из нижней части турнирной таблицы ошибаются гораздо чаще, чем в адрес условного «Спартака», «Зенита» или «Динамо».

В Испании так же: против кого будут ошибаться – против «Барселоны», «Реала» или против тех, кто внизу? Сильные клубы имеют значительное влияние, у них административный ресурс гораздо выше.

В прошлом сезоне, об этом сказал Хасанби Биджиев, больше всего результативных ошибок было совершено против махачкалинского «Динамо». Не мы считали, это считало общество, журналисты, специалисты, а Хасанби просто это констатировал.

Я могу понять эмоциональное состояние любого тренера и игрока, но в любом случае надо сохранять спокойствие. И вне зависимости от обстоятельств уметь управлять эмоциями.

Один-два случая – это простительно. Мы помним, что «взрывались» и наши хорошие тренеры: Юрий Павлович Семин и Валерий Георгиевич Газзаев, но беспредела не было», – сказал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

Семин о поведении Станковича: «Нужно оштрафовать его на внушительную сумму, и все сразу прекратится. Дисквалифицировать не надо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
