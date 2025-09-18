Нагучев прокомментирует матч «Краснодара» и «Зенита» в 9-м туре РПЛ, Генич – игру «Спартака» и «Крыльев»
Роман Нагучев будет работать на матче «Краснодара» и «Зенита».
Стали известны назначения комментаторов на игры девятого тура Мир РПЛ.
20 сентября
«Пари НН» – «Ахмат»: Александр Неценко
«Акрон» – «Рубин»: Роман Трушечкин, Петр Коптев
«Динамо» Махачкала – «Локомотив»: Артем Шмельков
21 сентября
«Оренбург» – «Динамо» Москва: Александр Аксенов
«Спартак» – «Крылья Советов»: Константин Генич, Дмитрий Жичкин
«Балтика» – «Ростов»: Дмитрий Шнякин, Петр Денисов
«Краснодар» – «Зенит»: Роман Нагучев
22 сентября
«Сочи» – ЦСКА: Роман Нагучев.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости