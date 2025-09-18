  • Спортс
  • Нагучев прокомментирует матч «Краснодара» и «Зенита» в 9-м туре РПЛ, Генич – игру «Спартака» и «Крыльев»
Нагучев прокомментирует матч «Краснодара» и «Зенита» в 9-м туре РПЛ, Генич – игру «Спартака» и «Крыльев»

Роман Нагучев будет работать на матче «Краснодара» и «Зенита».

Стали известны назначения комментаторов на игры девятого тура Мир РПЛ.

20 сентября

«Пари НН» – «Ахмат»: Александр Неценко

«Акрон» – «Рубин»: Роман Трушечкин, Петр Коптев

«Динамо» Махачкала – «Локомотив»: Артем Шмельков

21 сентября

«Оренбург» – «Динамо» Москва: Александр Аксенов

«Спартак» – «Крылья Советов»: Константин Генич, Дмитрий Жичкин

«Балтика» – «Ростов»: Дмитрий Шнякин, Петр Денисов

«Краснодар» – «Зенит»: Роман Нагучев

22 сентября

«Сочи» – ЦСКА: Роман Нагучев.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
