Алексей Гасилин: «Станкович ведет себя как истеричка у руля великого клуба. Семак тоже великий игрок, но Сергей Богданович – сдержанный и статный»

Алексей Гасилин раскритиковал Деяна Станковича.

Тренер «Спартака » получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо » (2:2) в Мир РПЛ .

– Как вам вчерашнее дерби и удаление Станковича?

– Матч отличный! Жаркий, огненный матч, который поистине должен называться дерби. Были разные таймы. В первом тайме были лучше динамовцы, во втором спартаковцы. Обилие голов, удаление Станковича. По поводу удаления – нельзя такое допускать.

Станкович – рецидивист, четыре игры проходят, и он удаляется. Великий клуб «Спартак» – с таким тренером… Например, Сергей Богданович [Семак] тоже был великий игрок, Карпин был великий игрок, но это люди, которые олицетворяют свои клубы. Семак сдержанный и статный. Станкович ведет себя как истеричка у руля великого клуба.

То, что он позволил в адрес [арбитра] Егорова – позорище. Егоров, кстати, красавец. 13‑й матч в РПЛ и настолько классно отсудить… Вообще супер! Хочу, чтобы Егорова назначали и дальше на игры РПЛ, чтобы у него все получилось. Он провел классную игру. Посмотрим, сколько очков теперь наберет «Спартак». Перепады настроения Станковича не позволяют ему достигнуть некой ступени и быть более качественным тренером, – сказал бывший футболист «Зенита».