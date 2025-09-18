  • Спортс
  • Симеоне об удалении за конфликт с фанатами: «Нелегко получать оскорбления весь матч. С этим можно бороться так же, как с расизмом. Я не могу исправить общество»
9

Симеоне об удалении за конфликт с фанатами: «Нелегко получать оскорбления весь матч. С этим можно бороться так же, как с расизмом. Я не могу исправить общество»

Диего Симеоне объяснил причины стычки с фанатами.

Главный тренер «Атлетико» был удален за перепалку с фанатами в конце игры с «Ливерпулем» (2:3) в Лиге чемпионов. Аргентинец, обсуждая ситуацию с резервным арбитром, показал тому, что посетители стадиона демонстрировали ему средний палец.

«Прежде всего, я сожалею о своей роли в этом. Очевидно, что тренеры в такой позиции, когда не имеют права реагировать, и это нехорошо, когда мы реагируем.

Мы главные действующие лица, знаменосцы. Так же, как сейчас борются с расизмом и оскорблениями на стадионах, можно было бы бороться с оскорблениями, которые тренеры получают на протяжении всей игры.

Нелегко находиться в таком положении и получать оскорбления на протяжении всей игры. Я увидел третий гол, повернулся, оскорбления продолжились. Что ж, я тоже человек. Я не могу точно вспомнить случившееся. Я не хочу вникать в ситуацию.

Мне нужно понимать, как противостоять всему, что происходит перед скамейкой запасных, и понимать, что я не могу исправить общество. Мне и любому другому тренеру приходится жить с этим, потому что это происходит постоянно», – заявил Симеоне.

🖕 Фанат показал фак Симеоне – он полез драться. И сам закидал судей факами 🖕🖕🖕

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
logoДиего Симеоне
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАтлетико
logoЛа Лига
дискриминация
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
болельщики
