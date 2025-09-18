Симеоне про удаление за споры с фанатами: «Нам говорят, что о нас заботятся, но тебя оскорбляют весь матч – и ничего не сказать. Вы не представляете, каково это – терпеть оскорбления 90 минут»

Диего Симеоне объяснил свое негодование после гола Вирджила ван Дейка.

Аргентинец был удален за перепалку с болельщиками «Ливерпуля » (2:3) в конце матча Лиги чемпионов.

«Нам говорят, что о нас заботятся, но тебя оскорбляют весь матч – и ты не можешь ничего сказать. Моей реакции нет оправдания, но вы не представляете, каково это – терпеть оскорбления 90 минут без перерыва. Тебя оскорбляют весь матч.

Надеюсь, «Ливерпуль» найдет того, кто это делал. Оскорбления продолжались все 90 минут. Я должен сохранять спокойствие, я должен терпеть оскорбления других», – сказал главный тренер «Атлетико ».