Симеоне про удаление за споры с фанатами: «Нам говорят, что о нас заботятся, но тебя оскорбляют весь матч – и ничего не сказать. Вы не представляете, каково это – терпеть оскорбления 90 минут»
Диего Симеоне объяснил свое негодование после гола Вирджила ван Дейка.
Аргентинец был удален за перепалку с болельщиками «Ливерпуля» (2:3) в конце матча Лиги чемпионов.
«Нам говорят, что о нас заботятся, но тебя оскорбляют весь матч – и ты не можешь ничего сказать. Моей реакции нет оправдания, но вы не представляете, каково это – терпеть оскорбления 90 минут без перерыва. Тебя оскорбляют весь матч.
Надеюсь, «Ливерпуль» найдет того, кто это делал. Оскорбления продолжались все 90 минут. Я должен сохранять спокойствие, я должен терпеть оскорбления других», – сказал главный тренер «Атлетико».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
