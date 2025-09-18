Симеоне жаловался резервному судье на фанатов «Ливерпуля», показывавших ему средний палец
Диего Симеоне жаловался резервному судье на болельщиков.
Главный тренер «Атлетико» был удален за перепалку с фанатами в конце игры с «Ливерпулем» (2:3) в Лиге чемпионов.
Аргентинец, обсуждая ситуацию с резервным арбитром, показал тому, что посетители стадиона демонстрировали ему средний палец.
Изображение: кадр из трансляции Okko
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
