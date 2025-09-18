Симеоне жаловался резервному судье на фанатов «Ливерпуля», показывавших ему средний палец

Диего Симеоне жаловался резервному судье на болельщиков.

Главный тренер «Атлетико » был удален за перепалку с фанатами в конце игры с «Ливерпулем » (2:3) в Лиге чемпионов.

Аргентинец, обсуждая ситуацию с резервным арбитром, показал тому, что посетители стадиона демонстрировали ему средний палец.

Изображение: кадр из трансляции Okko