Яровинский о футбольных школах в Китае: «Они взяли кальку из Японии. Много работы с мячом, все тренировки объемные – на физическую форму дают домашние задания»

Олег Яровинский заявил, что китайские футбольные школы берут пример с Японии.

Яровинский работает в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа » с декабря 2023 года.

«В Шанхае, поскольку это большой центр, создаются маленькие сообщества. У меня была возможность отдать в футбольную школу двух сыновей 2015 и 2017 годов рождения, посмотреть, как школы устроены.

Они взяли кальку из Японии, тренеры – японцы. Все тренировки объемные, интенсивные, очень много работы с мячом: притом что это непрофессиональная академия, нужно тренироваться два часа. Плюс дают домашние задания на физическую форму.

На государственном уровне вводятся соревнования среди школ и университетов. На примере Японии отметил бы массовость спорта, развитие массовости», – сказал Олег Яровинский.

