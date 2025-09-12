  • Спортс
  • Слуцкий после 3:3 с «Шаньдуном»: «Трудно комментировать, когда допускают такие результативные ошибки. Мы не были готовы психологически»
Слуцкий после 3:3 с «Шаньдуном»: «Трудно комментировать, когда допускают такие результативные ошибки. Мы не были готовы психологически»

Леонид Слуцкий прокомментировал ничью «Шанхая» с «Шаньдуном» (3:3).

Команды встречались в 24-м туре Суперлиги Китая, Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 18-й минуте Ван Хайцзянь вывел шанхайцев вперед, отличившись прямым ударом с углового, на 37-й минуте Валери Казаишвили сравнял счет. На 42-й У Си забил второй гол хозяев с пенальти, на 5-й добавленной минуте к первому тайму Казаишвили сделал дубль. На 64-й минуте у «Шэньхуа» отличился Сюй Хаоян, на 85-й Казаишвили забил третий мяч гостей.

«Шанхай» Слуцкого одержал лишь одну победу в последних шести матчах Суперлиги Китая – 2:0 над «Циндао Хайню». Кроме этого команда три раза сыграла ничью и еще дважды уступила. «Шэньхуа» идет третьим в чемпионате с 50 очками, впереди «Порт» (51) и «Чэнду» (53).

Леонид Слуцкий остался недоволен игрой команды.

«Такие игры трудно комментировать, особенно когда часто допускают результативные ошибки. Мне сложно подвести итоги матча, думаю, мы не были готовы психологически.

На данный момент неясно, получил ли Ли Кэ травму колена, у Амаду тоже есть проблемы со здоровьем. У Си в этом матче значительно перевыполнил свою норму по игровым минутам, Ян Хаоюй только восстановился от повреждения и пока не набрал форму. Теперь нужно планировать тактику исходя из этих изменений в составе», – заявил главный тренер «Шэньхуа».

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 16 сентября встретится с «Канвоном» в 1-м туре общего этапа азиатской Лиги чемпионов. Начало матча в 13:00 по московскому времени.

Полная запись матча с комментарием Терентьева и Лукомского

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Официальный аккаунт «Шанхая» в Weibo
logoШанхай Шэньхуа
logoвысшая лига Китай
logoЛеонид Слуцкий
logoШаньдун Тайшань
