  Осинькин про 0:4 с «Динамо»: «На поле были разные по классу команды. Это ближайший резерв «Сочи»
Осинькин про 0:4 с «Динамо»: «На поле были разные по классу команды. Это ближайший резерв «Сочи»

Игорь Осинькин оценил поражение «Сочи» от «Динамо» (0:4) в Фонбет Кубке России.

— Дело не в счете. Мы прекрасно понимаем, что счет — это отражение игры. На поле были разные по классу команды. Это наш ближайший резерв. Мы полностью меняли состав по сравнению с предыдущей игрой. Нам надо было познакомиться получше с ребятами. 

Хотелось бы более качественной игры, в этом плане вопросов очень много. Надо очень много работать буквально всем. Деваться некуда, это наш ближайший резерв.

— После такого экспериментального состава будут ли выводы? Есть ли возможность у футболистов, кто сегодня выходил на поле, там оказаться?

— Каждая игра, каждая тренировка — это какая‑то оценка и анализ. Мы делаем выводы постоянно. Даже в течение матча мы могли каким‑то образом влиять на игру заменами, подсказами, ротацией на поле, за счет смены позиций. Поэтому будем делать выводы, но это не значит, что мы кого‑то выгоним. В целом мы понимали, что разница в классе у команд большая, — сказал тренер «Сочи».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
