  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин про 4:0 с «Сочи»: «Команда понравилась, не было расслабленности во 2-м тайме, несмотря на счет. Тюкавин первые 45 минут провел очень неплохо, а потом устал»
1

Карпин про 4:0 с «Сочи»: «Команда понравилась, не было расслабленности во 2-м тайме, несмотря на счет. Тюкавин первые 45 минут провел очень неплохо, а потом устал»

Валерий Карпин доволен разгромом «Сочи» (4:0) в FONBET Кубке России.

– Было ли что‑то, что не получилось у «Динамо»?

– Всегда можно и нужно улучшать, но в этом матче многие вещи получились. Вообще, команда понравилась. Во втором тайме не было расслабленности у игроков, несмотря на счет. Ворота оставили в неприкосновенности, хотя во втором тайме были опасные подходы, что мне лично не понравилось. Наверное, при счете 4:0 все‑таки в голове присутствовал текущий результат.

– Как оцените игру Тюкавина?

– Он выдержал 50 минут. Перед ним была задача получить игровой тонус, помимо того, чтобы выиграть и желательно забить. Первые 45 минут он провел очень неплохо, а потом устал.

– Есть ли понимание, насколько все серьезно с Макаровым?

– Пока нет. Ясно точно, что это не просто ушиб, – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Тюкавин
logoFONBET Кубок России
logoВалерий Карпин
logoДенис Макаров
logoМатч ТВ
logoСочи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» обыграл «Ахмат», «Динамо» разгромило «Сочи», «Краснодар» победил «Крылья» в гостях
521сегодня, 19:33
«Динамо» выиграло впервые за 4 матча. 4:0 с «Сочи» – крупнейшая победа при Карпине
5сегодня, 19:27
«Динамо» разгромило «Сочи» в Кубке – 4:0! Тюкавин, Маричаль и Маухуб забили, у Скопинцева 1+1, у Миранчука ассист
25сегодня, 19:25
Главные новости
У Кейна 13 (10+3) очков в 6 матчах сезона за «Баварию». Форвард забил «Челси» с пенальти и с игры
139 минут назад
Окружение Винисиуса обеспокоено Алонсо. Тренер «Реала» верит в вингера не так сильно, как Анчелотти
2522 минуты назад
Папен о судьях: «К «Реалу» относятся гораздо мягче, стараются все сгладить. Когда арбитр чуть ли не обнимается с Карвахалем при его удалении, возникают вопросы. Второй пенальти – это гротеск»
1352 минуты назад
У «Зенита» 5 побед и 2 ничьих в 7 последних матчах. Дальше – выезд к «Краснодару»
3259 минут назад
«Зенит» вышел в 1/4 финала верхней сетки Пути РПЛ Кубка России
17сегодня, 19:33
«Зенит» обыграл «Ахмат» – 2:1. Соболев сделал дубль, первый гол Александра отменили после ВАР из-за офсайда
51сегодня, 19:33
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» обыграл «Ахмат», «Динамо» разгромило «Сочи», «Краснодар» победил «Крылья» в гостях
521сегодня, 19:33
Моуринью про недовольство президента «Фенербахче» вылетом от «Бенфики»: «Он много высказывался, но не объяснил, почему Актюркоглу был куплен только после того, как нас выбил»
18сегодня, 19:18
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» играет с «Челси», «ПСЖ» принимает «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»
528сегодня, 19:12Live
Ротен о 2-м пенальти «Реала»: «Просто возмутительно. Всегда одно и то же, но в УЕФА не хотят реагировать. Мы предвидели, что судья будет компенсировать красную Карвахалю»
22сегодня, 19:10
Ко всем новостям
Последние новости
Соболев о результативности в «Зените»: «Есть куда стремиться, но дрова в печке начинают потихонечку разгораться. Дай Бог, чтобы пламя было хорошим»
1 минуту назад
«Бавария» – «Челси». 3:1 – Кейн сделал дубль, Палмер забил, Чалоба срезал мяч в свои ворота. Онлайн-трансляция
13410 минут назадLive
Генич про 4:0 «Динамо» с «Сочи»: «Вот бы всегда так играли. Такого преимущества одной команды давно не видел в российском футболе. Так же было в 1-м матче, но там не залетало, а тут залезло»
111 минут назад
Гандри из «Ахмата» бросил болельщику футболку после удаления в матче с «Зенитом». Фанат вернул ее после отмены красной
613 минут назад
«ПСЖ» – «Аталанта». 3:0 – Мендеш, Хвича и Маркиньос забили, Барколя не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
1221 минуту назадLive
Барколя не забил пенальти «Аталанте». Вингер «ПСЖ» пробил в руки вратарю
324 минуты назад
«Аякс» – «Интер». 0:2 – Тюрам сделал дубль. Онлайн-трансляция
427 минут назадLive
Семак о 2:1 с «Ахматом»: «Ребята хорошо двигались и играли, заслуженно победили. «Зенит» решил задачу‑минимум в Кубке – выйти в следующий раунд»
133 минуты назад
У Хвичи 1-й гол за «ПСЖ» в этом сезоне – «Аталанте» в ЛЧ
135 минут назад
Александр Соболев: «Я привык, что мои голы отменяют, уже не обижаюсь. Считаю, что заслужил право выйти в старте «Зенита»
638 минут назад