Карпин про 4:0 с «Сочи»: «Команда понравилась, не было расслабленности во 2-м тайме, несмотря на счет. Тюкавин первые 45 минут провел очень неплохо, а потом устал»
Валерий Карпин доволен разгромом «Сочи» (4:0) в FONBET Кубке России.
– Было ли что‑то, что не получилось у «Динамо»?
– Всегда можно и нужно улучшать, но в этом матче многие вещи получились. Вообще, команда понравилась. Во втором тайме не было расслабленности у игроков, несмотря на счет. Ворота оставили в неприкосновенности, хотя во втором тайме были опасные подходы, что мне лично не понравилось. Наверное, при счете 4:0 все‑таки в голове присутствовал текущий результат.
– Как оцените игру Тюкавина?
– Он выдержал 50 минут. Перед ним была задача получить игровой тонус, помимо того, чтобы выиграть и желательно забить. Первые 45 минут он провел очень неплохо, а потом устал.
– Есть ли понимание, насколько все серьезно с Макаровым?
– Пока нет. Ясно точно, что это не просто ушиб, – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
