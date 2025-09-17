5

«Динамо» выиграло впервые за 4 матча. 4:0 с «Сочи» – крупнейшая победа при Карпине

«Динамо» прервало серию неудачных матчей.

Команда Валерия Карпина разгромила «Сочи» (4:0) в FONBET Кубке России.

Перед этой игрой были ничья со «Спартаком» (2:2), поражение от «Динамо» Махачкала (0:1) и проигрыш «Крыльям Советов» по пенальти.

Победа над «Сочи» также стала для «Динамо» крупнейшей при Карпине.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoВалерий Карпин
logoСочи
