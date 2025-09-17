Гуллит про удаление Карвахаля за удар лбом в лицо Рульи: «По-настоящему тупой поступок для столь опытного игрока»
Руд Гуллит осудил поступок Даниэля Карвахаля.
Капитан «Реала» получил красную карточку за то, что в матче Лиги чемпионов ударил головой в лицо вратарю «Марселя» Херонимо Рульи.
«Для столь опытного футболиста это по-настоящему тупой поступок», – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов в эфире DAZN.
Рульи о красной Карвахаля: «Просил партнера закрыть его, но Дани убрал мою руку. Начался спор, он ударил меня головой в нос. Я не приукрашивал, было больно»
