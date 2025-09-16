Алонсо про Карвахаля: «Его соревновательный ген почти не изменился. Уже в первый сезон Дани многое дал «Реалу» и выиграл ЛЧ. Мы должны давать таким игрокам расцветать»

Хаби Алонсо отметил лидерские качества Дани Карвахаля.

«Есть один аспект, который почти не изменился: его соревновательный ген. Он уже обладал им, когда пришел в клуб в сезоне-2013/14. Он играет очень важную роль с тех пор, как перешел из «Байера», и в первый же сезон он многое дал нам и даже выиграл Лигу чемпионов.

С годами это не сильно изменилось, а вот его личность, зрелость, влияние, то, что значит быть капитаном с его опытом, а также уважение, которое к нему испытывают одноклубники, и то, что он должен передавать, та ответственность перед командой – все это эволюционировало.

Когда он в форме и готов играть, то оказывает очень важное положительное влияние на остальных. И таких лидеров нам нужно сохранять... не создавать, а позволять им расцветать в раздевалке – это фундаментально важно.

Карва – один из них, хотя есть и другие, необходимые для формирования сильного костяка, для того, чтобы сплотить остальных. Видно, что Карвахаль со временем принял эту роль, как это делали другие, те, кого он видел. Теперь его очередь», – сказал главный тренер «Реала».