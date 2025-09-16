Тебас предложил использовать систему с тренерскими запросами на просмотр повторов: «Это может быть правильной моделью ВАР. Это положило бы конец множеству споров»

Хавьер Тебас предложил изменить принцип работы ВАР в Ла Лиге.

Напомним, в матче мадридского «Реала» и «Реал Сосьедад» (2:1) защитник «сливочных» Дин Хейсен получил от Хесуса Хиля Мансано красную карточку за срыв контратаки соперника в 1-м тайме. Он сбил Микеля Ойарсабаля в центре поля.

«Я не собираюсь высказывать мнение по поводу красной Хейсена. Технический комитет арбитров примет решение о том, следовало ли вмешиваться ВАР или нет.

Но я хочу поразмышлять о ВАР. Я думаю, что нам следует двигаться в направлении такого использования ВАР, как в третьем дивизионе – там не дожидаются сигнала из комнаты ВАР, а у тренеров есть два запроса [на просмотр повтора]. Это положило бы конец множеству споров.

В третьем дивизионе ФИФА тестирует эту систему, но она мне нравится. Мы должны задуматься о том, что это может быть правильной моделью ВАР», – сказал президент Ла Лиги .

Тебас о жалобе «Реала» на судейство: «Надеюсь, она будет отражать полную картину – с маленькими и средними клубами. Если учитывать только «Мадрид» и «Барсу», это будет предвзятая жалоба»

ВАР не позвал арбитра в моменте с удалением Хейсена, так как Куртуа выдвинулся далеко из ворот, а Милитао вряд ли помешал бы Ойарсабалю выйти один на один (Marca)