ВАР не позвал арбитра в моменте с удалением Хейсена, так как Куртуа выдвинулся далеко из ворот, а Милитао вряд ли помешал бы Ойарсабалю выйти один на один (Marca)

Стало известно, почему ВАР мог не вмешаться в эпизод с удалением Дина Хейсена.

Защитник «Реала » получил от Хесуса Хиля Мансано красную карточку в 1-м тайме матча с «Сосьедадом » в 4-м туре Ла Лиги (2:1) за срыв контратаки соперника. Хейсен сбил Ойарсабаля в центре поля. Ассистенты на ВАР не пригласили рефери посмотреть эпизод на экране.

Сообщалось, что мадридский клуб оспорит удаление Хейсена , в клубе уверены, что дисквалификацию отменят.

Marca получила доступ к ракурсу, который может объяснить решение ВАР не вмешиваться. На стоп-кадрах видно два ключевых момента:

1. Куртуа находился достаточно далеко от ворот, что оставляло шанс Ойарсабалю пробить с дистанции.

2. Милитао, вопреки первоначальному впечатлению, находился не так близко, чтобы успеть помешать форварду «Сосьедада» выйти один на один с голкипером.

Изображение: marca.com