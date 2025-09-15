  • Спортс
  • ВАР не позвал арбитра в моменте с удалением Хейсена, так как Куртуа выдвинулся далеко из ворот, а Милитао вряд ли помешал бы Ойарсабалю выйти один на один (Marca)
Фото
8

ВАР не позвал арбитра в моменте с удалением Хейсена, так как Куртуа выдвинулся далеко из ворот, а Милитао вряд ли помешал бы Ойарсабалю выйти один на один (Marca)

Стало известно, почему ВАР мог не вмешаться в эпизод с удалением Дина Хейсена.

Защитник «Реала» получил от Хесуса Хиля Мансано красную карточку в 1-м тайме матча с «Сосьедадом» в 4-м туре Ла Лиги (2:1) за срыв контратаки соперника. Хейсен сбил Ойарсабаля в центре поля. Ассистенты на ВАР не пригласили рефери посмотреть эпизод на экране. 

Сообщалось, что мадридский клуб оспорит удаление Хейсена, в клубе уверены, что дисквалификацию отменят. 

Marca получила доступ к ракурсу, который может объяснить решение ВАР не вмешиваться. На стоп-кадрах видно два ключевых момента:

1. Куртуа находился достаточно далеко от ворот, что оставляло шанс Ойарсабалю пробить с дистанции.

2. Милитао, вопреки первоначальному впечатлению, находился не так близко, чтобы успеть помешать форварду «Сосьедада» выйти один на один с голкипером.

Изображение: marca.com

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoМикель Ойарсабаль
logoДин Хейсен
logoРеал Мадрид
видеоповторы
logoсудьи
Хесус Хиль Мансано
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
