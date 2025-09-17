Быстров о «Динамо» – «Спартак»: «Говнофутбол, два середнячка встречались. Обе команды не показывают то, на что способны»
Владимир Быстров назвал игру «Динамо» и «Спартака» говнофутболом.
Встреча 8-го тура Мир РПЛ завершилась вничью 2:2.
«Два середнячка встречались, поэтому игра долго и раскачивалась. Ни одна команда, ни вторая команда не показывают то, что они способны показать.
Реально, играют в говнофутбол», – сказал бывший полузащитник «Спаратка» в выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «О, родной футбол!»
