Литвинов о красной карточке Станковича: «Спартак» пропустил в концовке – тяжело не реагировать. Деян понимает, что может где‑то эмоционально действовать. Нам на поле это недопустимо»
Руслан Литвинов объяснил поведение Деяна Станковича эмоциями.
В конце первого тайма матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2) главный тренер «Спартака» был удален за нецензурные выражения в адрес арбитра.
– Что думаете об эмоциях Станковича во время матча с «Динамо»?
– Вы начинаете говорить об эмоциях, мы все футболисты, все эмоциональные люди. Учитывая, какой спорный момент был, ты пропускаешь гол в концовке. На это тяжело не реагировать. Судья [Егор Егоров] посчитал, что надо удалить тренера.
Не могу судить этот момент, он тренер и эмоциональный человек, как и все мы. Мы понимаем, что на поле нам недопустимо это делать, потому что ты оставишь команду в меньшинстве. Деян понимает, что он может где‑то эмоционально действовать, – сказал полузащитник «Спартака».
