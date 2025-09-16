Литвинов о красной карточке Станковича: «Спартак» пропустил в концовке – тяжело не реагировать. Деян понимает, что может где‑то эмоционально действовать. Нам на поле это недопустимо»

Руслан Литвинов объяснил поведение Деяна Станковича эмоциями.

В конце первого тайма матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2) главный тренер «Спартака » был удален за нецензурные выражения в адрес арбитра.

– Что думаете об эмоциях Станковича во время матча с «Динамо»?

– Вы начинаете говорить об эмоциях, мы все футболисты, все эмоциональные люди. Учитывая, какой спорный момент был, ты пропускаешь гол в концовке. На это тяжело не реагировать. Судья [Егор Егоров ] посчитал, что надо удалить тренера.

Не могу судить этот момент, он тренер и эмоциональный человек, как и все мы. Мы понимаем, что на поле нам недопустимо это делать, потому что ты оставишь команду в меньшинстве. Деян понимает, что он может где‑то эмоционально действовать, – сказал полузащитник «Спартака ».