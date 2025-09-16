  • Спортс
20

Гурцкая о дерби «Динамо» и «Спартака»: «Матч показал, что это не чемпионские команды, даже не призеры чемпионата. Играли два середняка»

Тимур Гурцкая не впечатлен дерби «Динамо» и «Спартака».

Матч 8-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 2:2. 

– Матч показал, что это не чемпионские команды. Это даже не призеры чемпионата.

– «Динамо» выбирается из кризиса?

– Мне игра «Динамо» опять не понравилась. Результат сложился по стечению обстоятельств. По игре не было яркого «Динамо». Играли два середняка чемпионата. Антураж, болельщиков много, вывеска сумасшедшая, День города. Но не было качественного футбола.

Матч ЦСКА – «Краснодар» был намного качественнее. Намного! И по тренерскому искусству, и по игре, – сказал футбольный агент. 

После 8 туров «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. «Динамо» идет 9-м с 9 баллами. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Москва
Тимур Гурцкая
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoКраснодар
logoЦСКА
